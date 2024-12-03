Дорожники Подмосковья установили дополнительные знаки на 185 участках дорог

Специалисты Мосавтодора установили 300 Г-опор со знаками на региональных дорогах Подмосковья, работы прошли в 30 городских округах на 185 участках в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольший объем работ по установке опор со знаками реализовали в трех округах: Одинцовском, Щелкове и Коломне», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, чаще всего на опорах дублируются знаки «Пешеходный переход», чтобы дополнительно привлечь внимание автомобилистов. Кроме того, дорожники устанавливают Г-опоры, оборудованные дорожными знаками «Направление движения по полосам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.