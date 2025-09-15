Дорожники Подмосковья устранили ямы на тротуарах

Так, работы прошли на Ново-Никольской улице в Красногорске, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Екатерины Дашковой в Серпухове, Дзержинском шоссе в Котельниках. Кроме того, дефекты устранили на тротуарах на улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино под Красногорском, Осташковском шоссе в деревне Подрезово в Мытищах и на дорогах в деревне Матвейково в Ступино и поселке Майдарово в Солнечногорске. В ведомстве уточнили, что ямочный ремонт проводится круглый год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.