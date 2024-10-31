Дорожники Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу более чем на десяти дорогах региона

Специалисты Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных вдоль 12 региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, дорожники очистили от граффити дорожные знаки на улице Клубной и остановочные павильоны на улице Фрунзе в Жуковском, убрали рекламные объявления на остановках на улице Слободской в селе Гжель Раменского округа и так далее. В ведомстве призвали граждан не портить элементы дорожной инфраструктуры, потому что это может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.