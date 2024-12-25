Дорожники Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу в пяти округах

Специалисты Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных вдоль девяти региональных дорог в пяти городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, в Долгопрудном граффити устранили на остановочных павильонах на дороге у микрорайона Котово и на дорожных знаках на улицах Парковой и Московской. Помимо этого, работы прошли в Красногорске на Волоколамском шоссе у микрорайона Павшино и в микрорайоне СГШ, в Мытищах на улице Селезнева, в Жуковском на улицах Кооперативной и Гагарина. Кроме того, незаконные надписи убрали на Фабричном шоссе в Старой Купавне Богородского округа. В ведомстве призвали жителей не портить элементы дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.