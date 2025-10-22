Дорожники провели ямочный ремонт в Пушкинском и Сергиево-Посадском округах

За неделю специалисты «Мосавтодора» отремонтировали более 200 ям на региональных дорогах, расположенных в Пушкинском и Сергиево-Посадском округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на дорогах в микрорайонах Звягино и Заветы Ильича, в деревне Петушки, в поселках Зверосовхоз и Черкизово в Пушкинском. Кроме того, ямочный ремонт провели в городе Хотьково, деревнях Ахтырка и Кудрино и поселке Лоза в Сергиево-Посадском. В ведомстве уточнили, что каждый день в двух округах дорожники устраняют в среднем около 30 дефектов дорожного покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.