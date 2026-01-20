Дорожники провели ремонт ограждений в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, расположенные на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что такие ограждения монтируют в целях повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Так, работы прошли на Волковской улице в Люберцах, улице Гагарина в Жуковском, улице Карла Маркса в Раменском, Симферопольской улице в Подольске и на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе.

Кроме того, ремонт провели на Дорожной улице в деревне Холмец в округе Шаховская, Старом Симферопольском шоссе в поселке городского типа Столбовая под Чеховым, Первомайской улице в поселке городского типа Мисайлово Ленинского округа, 59-м км Каширского шоссе в Домодедове и на дороге в деревне Афанасово в Мытищах.

