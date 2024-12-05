Дорожники провели ремонт остановочных павильонов в семи округах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных остановочных павильонов, расположенных вдоль восьми региональных дорог в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Новом и Лихачевском шоссе в Долгопрудном, улице Мира в Мытищах, улице Обуховской в Солнечногорске, улице 9-й Гвардейской дивизии в Истре и улице Жуковского в Луховицах. Кроме того, ремонт провели на улице Асфальтовой в СНТ Овощевод Богородского округа и на Путилковском шоссе в деревне Путилково под Красногорском. В ведомстве напомнили, что дорожники проводят обследование дорожной сети каждую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.