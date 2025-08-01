Дорожники провели ремонт остановок в семи округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов на девяти региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на проспекте Ленина и Красногвардейском бульваре в Подольске, улице Комсомольской в Щелкове, Вишняковском шоссе в Балашихе, улице Железнодорожной в селе Жаворонки Одинцовского округа, улице Вокзальной в селе Алпатьево под Луховицами. Кроме того, ремонт провели на улице 8 Марта в деревне Клишино и улице Школьной в поселке городского типа Быково Раменского округа и на дороге в деревне Андреевские Выселки в Шатуре.

В ведомстве подчеркнули, что работы по поддержанию элементов инфраструктуры проводятся в регионе регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.