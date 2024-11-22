Дорожники устранили незаконные граффити и рекламу на дорогах Подмосковья

Сотрудники Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, которые расположены вдоль восьми региональных дорог в шести населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Люберцах от незаконных надписей очистили дорожные знаки на улице Чехова в дачном поселке Красково и на Октябрьском проспекте в черте города, в Долгопрудном — подземный переход на Лихачевском шоссе и остановки на улице 1-й Советской в микрорайоне Щапово. Помимо этого, надписи убрали на остановочных павильонах на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, улице Октябрьской Революции в Коломне, улице Туполева в Жуковском и улице Текстилей в Ногинске.

В ведомстве отметили, что такие надписи является правонарушением и могут негативно повлиять на безопасность участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.