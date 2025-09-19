Дорожники завершат фрезеровку асфальта на улице 9 Мая в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках продолжается капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая, дорожники завершают фрезеровку асфальтового покрытия (готовность 90%) и приступают к демонтажу тротуаров и обустройству пространства под остановку напротив ЖК «Альфа Центавра». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты почти полностью демонтировали изношенное покрытие проезжей части, работы проводят на каждой полосе дороги по очереди. Движение автотранспорта по обеим полосам на время ремонта осуществляется поочередно. В часы пик водителям посоветовали выбирать объездные пути через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе. Общая протяженность работ — более 3 км.
