Дорожники завершат фрезеровку асфальта на улице 9 Мая в Химках

В Химках продолжается капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая, дорожники завершают фрезеровку асфальтового покрытия (готовность 90%) и приступают к демонтажу тротуаров и обустройству пространства под остановку напротив ЖК «Альфа Центавра». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.