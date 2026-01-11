Дорожные службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме во вторую волну циклона

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили жителей о второй волне циклона в регионе. Она ожидается вечером 11 января.

Согласно прогнозу, из-за снегопада и метели видимость на дорогах снизится до минимума. Вероятны заносы и гололедица. На дорогах возникнут заторы, а риск ДТП возрастет. Ожидается, что снег будет идти до конца первой рабочей недели 2026 года.

Дорожные службы региона продолжат работу по уборке снега в усиленном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации последствий снегопада в регионе.