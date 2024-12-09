Дорожные службы Подмосковья ликвидировали последствия снегопада в минувшие выходные

В минувшие выходные подмосковные дорожные службы убрали от снега более 40 километров муниципальных и региональных дорог, в общей сложности за два дня в регионе выпало до 15 сантиметров снега. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В работах по ликвидации снегопада и обеспечению безопасного проезда по дорогам, а также по уборке остановок и тротуаров Московской области были задействованы 2,1 тысячи дорожных рабочих и 1,2 тысячи единиц спецтехники», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, этой ночью дорожники также провели противогололедную обработку дорог. Работы затронули около 25 тысяч километров дорог. Прежде всего их проводят на трассах с высокой интенсивностью движения и на опасных участках дорог, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.