Дорожные службы Подмосковья провели ремонт светофоров на девяти дорогах

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных на девяти региональных дорогах в семи округах Подмосковья, работы прошли в рамках летнего содержания дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели на улице Березовой в Дмитрове и на дороге в деревне Ярово Дмитровского округа, улице Промышленной в Домодедово, улице Московской в Чехове, улице Фрунзе в Щелково, улице Мира в Мытищах. Кроме того, работы провели на Можайском шоссе в Кубинке Одинцовского округа, на улице Ново-Никольской в Красногорске и улице 1-й Волоколамской в рабочем поселке Нахабино.

В ведомстве подчеркнули, что дорожники проводят обследования дорожной сети еженедельно, чтобы выявить недочеты в содержании элементов дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.