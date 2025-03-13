Дошкольное отделение Пролетарской школы в Серпухове отремонтируют к началу учебного года

В деревне Васильевское под Серпуховом продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Пролетарской школы, стройготовность объекта превысила 15%, полностью обновить его планируют к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте площадью более 1 тыс. кв. м задействовано 25 рабочих и две единицы техники. На объекте ведется устройство перегородок, электромонтажные, отделочные и кровельные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Строителям предстоит заменить все инженерные системы, модернизировать системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, провести фасадные, кровельные и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.