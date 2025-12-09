Дошкольное отделение школы №5 капитально отремонтируют в Королеве
В Королеве стартовал капремонт детсада при школе №5
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Королеве начался капитальный ремонт в детском саду при школе №5. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Здание площадью 1,6 тыс. кв. м. расположено на проспекте Королева. В нем уже начались работы по демонтажу конструкций.
В ходе ремонта в учреждении обновят кровлю с фасадом, внутренние помещения. Также заменят систему водостоков и инженерные сети, оборудуют видеонаблюдение и противопожарную систему.
Все ремонтные работы завершатся в следующем году.
