Дошкольное отделение школы №5 капитально отремонтируют в Королеве

В Королеве начался капитальный ремонт в детском саду при школе №5. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание площадью 1,6 тыс. кв. м. расположено на проспекте Королева. В нем уже начались работы по демонтажу конструкций.

В ходе ремонта в учреждении обновят кровлю с фасадом, внутренние помещения. Также заменят систему водостоков и инженерные сети, оборудуют видеонаблюдение и противопожарную систему.

Все ремонтные работы завершатся в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел здание школы в Химках, где завершили капремонт.