Дуб-долгожитель из Подмосковья вошел в число лидеров конкурса «Деревья — памятники живой природы»
Дуб из Подмосковья вошел в топ-10 конкурса деревьев-долгожителей
Фото: [unsplash.com]
Дуб из Подмосковья вошел в число лидеров конкурса «Деревья — памятники живой природы». Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
В конкурсе участвуют 70 деревьев со всей России. Представитель Подмосковья — черешчатый дуб из Ленинского округа, которому около 200 лет. За него проголосовали более 1,2 тыс. пользователей. В результате дерево вошло в первую десятку.
В министерстве призвали жителей поддержать дерево из Подмосковья и отдать за него свой голос. Сделать это можно на сайте конкурса.
Сейчас в голосовании лидирует Шумерлинский дуб, который растет в Чувашии. За него отдано свыше 10 тыс. голосов.
Ранее в министерстве рассказали об уникальном дубе из Красногорска, которому была обеспечена охрана.