Дуб из Подмосковья вошел в число лидеров конкурса «Деревья — памятники живой природы». Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В конкурсе участвуют 70 деревьев со всей России. Представитель Подмосковья — черешчатый дуб из Ленинского округа, которому около 200 лет. За него проголосовали более 1,2 тыс. пользователей. В результате дерево вошло в первую десятку.

В министерстве призвали жителей поддержать дерево из Подмосковья и отдать за него свой голос. Сделать это можно на сайте конкурса.

Сейчас в голосовании лидирует Шумерлинский дуб, который растет в Чувашии. За него отдано свыше 10 тыс. голосов.

Ранее в министерстве рассказали об уникальном дубе из Красногорска, которому была обеспечена охрана.