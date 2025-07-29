Два аварийных дома снесут в Дмитрове до конца августа

Два аварийных жилых дома снесут в Дмитрове до конца августа этого года. Здания расположены на Комсомольской улице, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажных деревянных многоквартирных домов составляет около 610 и 600 кв. м. Некоторое время назад они были признаны аварийными. Кроме того, постройки серьезно пострадали во время пожара.

Здания окружены жилой застройкой. Жители района неоднократно просили снести аварийные строения и привести территорию в порядок. В результате в домах расселили 28 квартир и приступили к демонтажным работам.

В Дмитрове выявили 632 недостроя. Из них в порядок привели 393 здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании жилищных сертификатов при расселении аварийных домов.