Два дополнительных автобуса большого класса выведут на маршрут № 486 в Краснознаменске

В Краснознаменске на маршрут № 486 Краснознаменск – Москва (м. «Саларьево» выведут два дополнительных автобуса большого класса. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые автобусы будут курсировать с 11 апреля. Таким образом, на линии будут курсировать шесть автобусов большого класса по будням и четыре автобуса большого класса по выходным.

Также изменится расписание движения автобуса, а число рейсов будет увеличено до 48. Первый рейс в будни будет отправляться от остановки «Госпиталь» в 06:00, а последний от метро «Саларьево» в 21:20.

Кроме того, с 11 апреля маршрут начнет работать и по воскресениям. Автобусы будут совершать 30 рейсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе обновили 284 автобуса и запустили 14 новых маршрутов.