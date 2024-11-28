Два новых аппарата ИВЛ поступили в подмосковный онкодиспансер

В Московский областной онкологический диспансер поступили два современных аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), их установили в отделении реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что техника оснащена искусственным интеллектом, что позволит непрерывно анализировать состояние пациента и подбирать оптимальные режимы вентиляции легких.

«Высокоточный мониторинг и анализ широкого спектра показателей, их четкая интерпретация для принятия врачебных решений в режиме реального времени повысят эффективность лечения и выживаемость тяжелых больных в несколько раз», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии областного онкодиспансера Анна Светогор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.