Два распределительных центра для хранения и реализации куриных яиц построят в Истре

В Истре построят два современных распределительных центра для хранения и реализации яиц. Подробнее о проекте рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, ООО «Органик» предоставили в аренду без торгов земельный участок площадью 1,2 га. На нем будут построены распределительные центры площадью 1,5 тыс. кв. м. В центрах можно будет хранить до 150 млн яиц в год.

В реализацию проекта вложат 50 млн руб. Ввод центров в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.

У компании уже есть производство про переработке яичных желтков и белков в Истре. Ввод новых центров позволит расширить деятельность предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе появится современный птицеводческий комплекс по производству яиц.