Две единицы спецтехники передали коммунальным службам в Клину

Коммунальные службы Клина получили две единицы новой спецтехники. Всего с начала текущего года округу передали шесть новых машин по программам губернатора Московской области.

Ключи от новой техники представителям организации «Чистый город» передала глава округа Алена Сокольская. Это бункеровоз для транспортировки крупногабаритных отходов и мусоровоз для транспортировки отходов, попадающих в серые контейнеры.

В ближайшее время коммунальным службам округа также передадут новую автовышку. С ней станет проще проводить замену ламп и обрезку сухих ветвей деревьев. Также через неделю на линии выйдут три новые газели. Кроме того, специалистам передадут новую дробилку для пней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом стандарте работы для ресурсоснабжающих предприятий региона.