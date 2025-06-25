Две «народные тропы» благоустроят в Пахринском проезде в Подольске

В Подольске благоустроят две «народные тропы» в Пахринском проезде. Работы проведут в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком».

Протяженность первой тропы составляет 150 м. Она пролегает от двора домов № 8 и № 10 до дошкольного отделения школы № 24. Вторая тропа, протяженностью 50 м, проходит от этих же домов и примыкает к первой дорожке.

Рабочие уже отсыпали дорожки щебнем и установили бортовые камни. Все готово для укладки покрытия. Если погода будет благоприятной, работы проведут в пятницу.

С начала года в Подольске благоустроили уже пять таких троп. Планируется заасфальтировать еще 21 дорожку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о региональных итогах федерального голосования по благоустройству.