Две новостройки в составе ЖК «Аникеевский» ввели в эксплуатацию в Красногорске

В ЖК «Аникеевский» в Красногорске ввели в эксплуатацию два новых корпуса, рассчитанных на 417 семей, соответствующее разрешение выдали девелоперу ГК «Гранель». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь корпусов № 21 и № 22 составляет более 23,8 тыс. кв. м, класс энергоэффективности — А. На территории жилого комплекса уже сдали восемь домов, рассчитанных более чем на 1,5 тыс. квартир. Помимо этого, строители возводят детский сад на 315 мест и поликлиники для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.