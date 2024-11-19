Двести четырнадцать школьников из Подмосковья присоединились к движению «Орлята России»

Двести четырнадцать учеников школы им. А. С. Попова вошли в число членов движения «Орлята России», передает Министерство образования Московской области.

Церемония посвящения была организована на базе Дворца культуры Власихи. К ребятам обратился региональный координатор движения Святослав Громов.

«Это торжественное мероприятие особенно важно для ребят, поскольку открывает двери в мир дружбы и возможностей, в котором их ждет много нового, познавательного, интересного и полезного», - подчеркнул он.

Движение «Орлята России» запустили три года назад. С этого времени в проекте приняли участие свыше трех миллионов человек.