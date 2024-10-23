Двести экскурсоводов аттестовали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
В Подмосковье аттестовали уже 200 экскурсоводов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Для нас аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков является одной из ключевых задач. <…> Очень важно, чтобы жители и гости региона получали актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях», — сказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области, Алексей Шимко.
В общей сложности в Аттестационную комиссию за 2022–2024 годы было подано 295 заявлений. Наиболее востребованными туристическими маршрутами экскурсоводов стали города Коломна, Сергиев Посад и Дубна.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.