Двести экскурсоводов аттестовали в Подмосковье

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Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]

В Подмосковье аттестовали уже 200 экскурсоводов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Для нас аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков является одной из ключевых задач. <…> Очень важно, чтобы жители и гости региона получали актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях», — сказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области, Алексей Шимко.

В общей сложности в Аттестационную комиссию за 2022–2024 годы было подано 295 заявлений. Наиболее востребованными туристическими маршрутами экскурсоводов стали города Коломна, Сергиев Посад и Дубна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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