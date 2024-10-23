Двести экскурсоводов аттестовали в Подмосковье

«Для нас аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков является одной из ключевых задач. <…> Очень важно, чтобы жители и гости региона получали актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях», — сказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области, Алексей Шимко.