Движение на четырех перекрестках оптимизировали в Московской области

На прошлой неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на четырех перекрестках в Лобне, Щелково и Химках, чтобы сократить время возможных пробок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Лобне специалисты добавили дополнительную фазу выезда с улицы Текстильной на Краснополянское шоссе, в Щелкове — изменили пофазный разъезд на пересечении улицы Московской и Фряновского шоссе, чтобы увеличить время выезда из деревни Серково по утрам. В Химках они установили контроллеры с удаленным доступом на двух муниципальных светофорах — пересечениях улицы Библиотечной с улицей Совхозной и улицей Пожарского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.