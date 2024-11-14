Движение по четырем новым дорогам откроют в Подмосковье до конца года
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
До конца 2024 года в Подмосковье откроют рабочее движение по четырем новым дорогам общей протяженностью 20 километров — Южно-Лыткаринскую автодорогу, два путепровода возле станций МЦД Аникеевка и Быково и Северный обход Лобни, работы на них прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Всего на территории области в рамках нацпроекта строится шесть дорог общей протяженностью порядка 50 километров», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Так, Южно-Лыткаринская автодорога позволит разгрузить федеральные трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-12 «Восток», реализация финального этапа Северного обхода Лобни — Краснополянское шоссе и улучшит выезд на Рогачевское шоссе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.