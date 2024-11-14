Движение по четырем новым дорогам откроют в Подмосковье до конца года

До конца 2024 года в Подмосковье откроют рабочее движение по четырем новым дорогам общей протяженностью 20 километров — Южно-Лыткаринскую автодорогу, два путепровода возле станций МЦД Аникеевка и Быково и Северный обход Лобни, работы на них прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.