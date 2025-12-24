Двоих мужчин, вымогавших у предпринимателя деньги и поджегших дом, заключили под стражу в Балашихе

В Балашихе заключили под стражу двоих мужчин за вымогательство, поджог дома и угрозы. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, весной 2025 года злоумышленники начали вымогать у предпринимателя 25 млн рублей, которые он якобы был им должен. Получив отказ, мужчины подожгли дом бывшей жены коммерсанта и начали угрожать применения насилия к ее детям.

Женщина восприняла угрозы реально и, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих детей, обратилась в полицию. Злоумышленников задержали. На них завели уголовное дело и арестовали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направили в суд дела мошенников, похитивших почти 14 млн рублей.