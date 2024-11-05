Двух мужчин задержали в Королеве за кражу техники из салона сотовой связи

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев задержали двоих ранее судимых уроженцев Кировской области в возрасте 22 лет и 31 года, которых подозревают в краже техники из салона сотовой связи на улице Советской. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, один из них разбил камнем фасадное окно и проник в помещение, второй остался на улице и следил за обстановкой. Среди похищенного — телефоны, ноутбук, смарт-часы, беспроводные наушники, карты памяти, роутер и аккумуляторные батареи. Их задержали рядом с гостиницей, где они проживали, в отношении грабителей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

«Со слов правонарушителей, они планировали украсть последние модели телефонов, однако новинок не оказалось в торговой точке, в связи с этим пришлось забирать все самое ценное», — уточнила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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