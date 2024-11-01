Мужчину в Балашихе задержали за кражу денег из ресторана

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции по микрорайону Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» задержали ранее неоднократно судимого 47-летнего жителя Самарской области, его подозревают в краже денег из ресторана. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, он незаконно проник в подсобное помещение ресторана через пожарную лестницу в торговом центре. Там злоумышленник нашел конверт с 181 тысячей рублей, который лежал в шкафу.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении противоправного деяния и задержали его на Казанском вокзале. Со слов задержанного, похищенные деньги он потратил на личные нужды», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Королеве задержали троих мужчин, похитивших из таунхауса имущество на 30 миллионов рублей.