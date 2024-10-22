Двум жителям Подмосковья придется заплатить штраф за нарушения перевозки строительных отходов

Двум жителям Подмосковья придется заплатить штрафы за нарушение законодательства в области перевозки и хранения строительных отходов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, первое нарушения зафиксировали в ОМВД «Шатурский», там мужчина перевозил и осуществлял погрузку грунта на территории земельного участка вблизи 18-го поселка городского округа Шатура. Второй случай произошел в Щелково, там гражданин осуществил перевозку с нарушением экологических норм без паспорта отходов.

Жителям Подмосковья напомнили, что любую транспортировку строительных отходов по Московской области можно осуществлять только при наличии разрешительных документов и оформлении электронного талона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.