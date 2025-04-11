Региональное отделение партии «Единая Россия» и Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.

Документ подписали секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов и сопредседатель ассоциации, депутат Госдумы Сергей Колунов.

В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу в части поддержки ветеранов спецоперации, развивать партнерство в деле реабилитации военнослужащих, помощи в трудоустройстве, поддержки их семей.

В рамках мероприятия также были вручены удостоверения представителям территориальных отделений ассоциации. Организация заключила уже 43 соглашения с муниципалитетами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье оказывают поддержку участникам СВО и членам их семей.