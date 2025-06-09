«Единая Россия» в Химках поздравила специалистов с Днем социального работника

Руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов Александр Васильев поздравил сотрудников Химкинского управления социальной защиты населения с их профессиональным праздником — Днем социального работника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Химок.

Так, он вручил памятные подарки и букеты цветов заместителю начальника окружного управления социального развития № 22 Министерства социального развития Московской области Раисе Пестряковой. Кроме того, их получила заведующая отделом социального обеспечения Мария Певнева.

«Социальные работники — это люди с большим сердцем, которые ежедневно помогают самым уязвимым категориям граждан. Их профессиональные качества, чуткость и внимание делают жизнь многих химчан лучше и комфортнее», — отметил Васильев.

В пресс-службе уточнили, что отдел соцобеспечения в округе занимается вопросами комплексного сопровождения инвалидов. В частности, оформлением стационарного и полустационарного обслуживания, организацией помощи на дому и не только.

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