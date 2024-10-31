Единая школьная лига Подмосковья открылась в Балашихе

В Балашихе прошла торжественная церемония открытия Единой школьной лиги Подмосковья, проект запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Участие в проекте принимают 11 городов региона, Балашиха стала пилотным проектом проведения соревнований среди школьников. Они будут состязаться по футзалу, баскетболу 3×3, волейболу и шахматам, а также в военно-патриотической игре «Зарница 2.0», математических боях и творческих направлениях. Среди них — КВН, танцы, «МЕДИА».

Мероприятие открыли ведущая телеканала «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и блогер Янгер. Сегодня в округе собрались капитаны команд, они прошли торжественное подписание хартии лиги. Школьники приняли участие во встрече с амбассадорами-наставниками, автограф-сессии и квизе с розыгрышем подарков. Помимо этого, в день открытия состоялись первые отборочные матчи по футзалу, волейболу, шахматам и математическим боям.

В новом сезоне БШЛ примут участие более пяти тысяч школьников. Сначала игры будут проходить в рамках своего дивизиона, после — в матчах на вылет. Амбассадорами соревнований стали двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, чемпионка мира по волейболу Леся Махно, серебряный призер Олимпийских игр Александра Коруковец и двукратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу Виктор Кейру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.