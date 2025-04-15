Единое пособие в Подмосковье получают более 190 тыс. беременных и семей с детьми

Единое пособие для беременных женщин и семей с детьми в Подмосковье получают более 190 тыс. жителей, это одна из самых востребованных мер поддержки. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В Подмосковье более 1,2 млн семей, воспитывающих детей, из которых 115 тыс. являются многодетными», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Размер пособия варьируется в зависимости от нуждаемости семьи, он может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума для беременных — трудоспособного населения, для детей — в соответствии с установленным минимумом для ребенка. Узнать подробнее о едином пособии можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.