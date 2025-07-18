Единый день фольклора прошел в Подольске
В Подольске отметили Единый день фольклора
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Единый день фольклора отметили в Подольске. Он отмечается ежегодно 17 июля и способствует сохранению и популяризации фольклорного наследия народов страны.
Этим летом в регионе пройдет множество выставок, фестивалей и других культурных мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Праздник в Подольске прошел у ДК «Быково» под названием «Веселье земли русской». Его посетили около 100 человек. Гостей ждали частушки, народные игры, викторина и хороводы. В завершение мероприятия все желающие сделали общее фото на память.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта по трансформации домов культуры «Умный ДК».