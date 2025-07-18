Единый день фольклора прошел в Подольске

Единый день фольклора отметили в Подольске. Он отмечается ежегодно 17 июля и способствует сохранению и популяризации фольклорного наследия народов страны.

Этим летом в регионе пройдет множество выставок, фестивалей и других культурных мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Праздник в Подольске прошел у ДК «Быково» под названием «Веселье земли русской». Его посетили около 100 человек. Гостей ждали частушки, народные игры, викторина и хороводы. В завершение мероприятия все желающие сделали общее фото на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта по трансформации домов культуры «Умный ДК».