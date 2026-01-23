Единый день охраны труда прошел в «Мособлэнерго». Мероприятие провели в десяти филиалах предприятия. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«Главной целью мероприятия является профилактика и недопущение травматизма при производстве работ, а также контроль за соблюдением персоналом действующих норм и правил производственной безопасности», — отметили в ведомстве.

В ходе мероприятия обсудили меры по недопущению производственного травматизма на энергообъектах. Для участников провели проверку знаний правил безопасности на производстве. Также разобрали примеры различных нарушений.

Помимо этого, состоялись практические занятия на тему охраны труда и принципов работы оборудования.

