Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет» пройдет в Подмосковье

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» проведут в регионе в текущем месяце. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В рамках мероприятия будут проводиться экскурсии на предприятия, тематические мастер-классы, встречи с представителями компаний региона.

Также все желающие учащиеся школ смогут побывать в колледжах и техникумах, где им расскажут о возможностях ускоренного обучения.

В области реализация проекта ведется на базе тридцати шести колледжей и техникумов, а также семи подразделений вузов.