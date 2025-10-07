Единый контакт-центр Мособлдумы заработал в Подмосковье
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
В Подмосковье заработал единый контакт-центр Московской областной думы. Через него можно задать любой вопрос, относящийся к компетенции регионального парламента, а также записаться на прием.
Номер контактного центра — 8 (495) 594-94-94. Оператор примет звонок и перенаправит его в профильный комитет или структурное подразделение.
«Так мы убираем бюрократические преграды — теперь не нужно самостоятельно обзванивать разные приемные и тратить время на то, чтобы понять, куда лучше обратиться», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
