Единый цифровой сервис для организации киносъемок запустили в Московской области

В Подмосковье появился единый цифровой сервис для организации киносъемок — «Киноплатформа» . Проект реализовало Министерство культуры и туризма Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Платформа работает по принципу одного окна и обеспечивает максимально прозрачное и эффективное взаимодействие между создателями кино, органами власти и владельцами объектов.

«Новый ресурс позволит сделать работу с локациями более доступной, повысит привлекательность Подмосковья как съемочной площадки, а также укрепит репутацию региона как одного из центров российской киноиндустрии», — отметил глава Минкультуры и туризма региона Василий Кузнецов.

На сайте можно ознакомиться с каталогом из 120 локаций, подать заявку на проведение съемок, получить согласование и сопровождение проектов Кинокомиссией Подмосковья. Помимо этого, можно подать заявку на объекты, которые еще не включены в каталог. Кроме того, на платформе есть отдельный блок для студентов, разделы «Вопрос – ответ» и «Афиша».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить массовые культурные мероприятия, которые проходят в области зимой.