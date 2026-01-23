Екатерина Швелидзе рассказала о новом законе по поддержке деятельности студотрядов в Подмосковье

В Подмосковье пять лет назад началась работа по развитию деятельности студенческих отрядов, теперь Московская областная дума приняла закон, направленный на развитие деятельности студенческих отрядов и формирование правовой основы их государственной поддержки. Об этом рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области уточнили, что закон определяет ключевые направления государственной политики в сфере студенческих отрядов. Кроме того, документ закрепляет механизмы их взаимодействия с органами власти, образовательными организациями и работодателями. Министр отметила, что студотряды объединяют более 7,5 тыс. активистов.

«Они строят, учат, помогают. Они восстанавливают школы в Луганске, поддерживают семьи участников специальной военной операции, проводят „Снежный десант“, участвуют в патриотической и добровольческой деятельности по всей стране. Это будущие учителя, строители, IT-специалисты, медики, проводники и мастера сервиса — те, кто уже сегодня развивает Подмосковье» — добавила Швелидзе.

