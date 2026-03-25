Экологи: сезон гнездования птиц начинается в Подмосковье

В Подмосковье начинается сезон гнездования птиц. В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей не шуметь в лесах.

«В течение всего этого периода, когда птицы заняты строительством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов, они особенно уязвимы и нуждаются в нашей заботе», — подчеркнул глава министерства Виталий Мосин.

Министр призвал жителей не шуметь и не использовать шумную технику в лесах, выгуливать собак на поводке в лесопарковых зонах, не трогать выпавших из гнезд слетков.

За любые действия, в результате которых гибнут или изымаются из естественной среды обитания редкие птицы, их птенцы или яйца, а также уничтожаются гнезда, влекут за собой административную ответственность.

