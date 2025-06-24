Экологическая акция по сбору отходов прошла в Пушкино

«Каждый раз удивляюсь, как за два часа можно принять так много отходов. И каждый раз я радуюсь, как много неравнодушных и ответственных людей сортируют, копят, приносят сдавать на вторичную переработку сырье!» — поделилась одна из волонтеров акции.