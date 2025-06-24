Экологическая акция по сбору отходов прошла в Пушкино
В Пушкино в рамках экоакции собрали две газели отходов на переработку
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Экологическая акция по сбору отходов на переработку состоялась в Пушкино. В ее рамках можно было сдать макулатуру, металл, электронику и другие виды отходов. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В результате акции было собрано две газели вторичных ресурсов. Их отправили в экологический центр Королева, откуда их передадут на переработку. Помимо этого, жители сдали 2,5 бигбега стекла.
«Каждый раз удивляюсь, как за два часа можно принять так много отходов. И каждый раз я радуюсь, как много неравнодушных и ответственных людей сортируют, копят, приносят сдавать на вторичную переработку сырье!» — поделилась одна из волонтеров акции.
Ранее губернатор Андрей Воробьев дал поручение об информировании жителей о порядке утилизации крупногабаритных отходов.