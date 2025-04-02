Экскурсии на промышленные предприятия проведут для школьников Подмосковья

Акция «Неделя без турникетов» началась в Подмосковье

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Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]

Школьники и студенты Подмосковья в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» смогут посетить с экскурсиями промышленные предприятия региона. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Акцию организует Союз машиностроителей России. В ее весеннем этапе участвует порядка 20 ведущих машиностроительных предприятий Московской области.

Посетить экскурсии можно будет до 1 мая. Ребята смогут осмотреть цеха и промышленные объекты, встретиться с ведущими сотрудниками предприятий, пройти профориентационное тестирование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки для производителей детских товаров.

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