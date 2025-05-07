Экскурсии по маршрутам победителей конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» пройдут в Подмосковье

В семи городах Подмосковья проведут экскурсии по маршрутам победителей третьего сезона конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Победу в конкурсе одержали 300 гидов-экскурсоводов и менеджеров туризма из 158 городов. В результате 5–18 мая в городах страны будет организовано свыше 2 тыс. экскурсий по 275 авторским маршрутам.

В Подмосковье прогулки проведут в Воскресенске, Дмитрове, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске и Сергиевом Посаде. Подробная информация о них доступна здесь.

В Воскресенске пройдет пешеходная экскурсия «Наследники Победы», в Дмитрове — «Битва за Москву. Северный рубеж», в Клину — «Клин — путь к Победе», в Коломне — экскурсии «В одном строю: кто у станка, а кто в бою» и «Коломна в истории Великой победы», в Мытищах — «Герои мытищинского аэроклуба», в Подольске — «И доблесть ратная, и подвиг трудовой навеки в памяти родной», в Сергиевом Посаде — «От Загорска до Берлина».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов региона с наступающим Днем Победы.