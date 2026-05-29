Экспорт продукции АПК Подмосковья вырос на 12%: регион развивает новые форматы B2C-поставок

За первые 4 месяца 2026 года Московская область продемонстрировала заметный рост экспорта продукции агропромышленного комплекса. Объем поставок достиг почти 275 тыс. тонн, в стоимостном выражении показатель увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Положительная динамика зафиксирована в 5 товарных группах: масложировая отрасль показала рост на 71,3%, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — на 28%, молочная продукция — на 16,9%, прочая продукция АПК — на 23,2%, рыба и морепродукты — на 2,7%.

Сегодня продукция подмосковных предприятий поставляется более чем в 78 стран мира. Ключевыми факторами успеха стали: высокая концентрация перерабатывающих предприятий в регионе (их насчитывается около тысячи), выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие новых форматов экспорта, в том числе прямых продаж конечным потребителям (B2C) через цифровые платформы.

