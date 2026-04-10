Электрички ЦППК будут делать дополнительные остановки на Пасху

Электропоезда ЦППК на Белорусском, Киевском, Павелецком и Рижском направлениях будут делать дополнительные остановки в рамках празднования Пасхи. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания совместно с МЖД оптимизировала график, чтобы пассажиры могли спланировать поездки к церквям и памятным местам», — отметили в ЦППК.

Так, на Белорусском направлении 12 поездов дополнительно остановятся на станции «Отрадное», 18 — на станции «Здравница».

На Киевском направлении три поезда сделают дополнительные остановки на станции «Алабино».

На Павелецком направлении назначено семь остановок на станции «Чертаново», 12 — на «Булатниково» и 10 — на «Калинина».

На Рижском направлении девяти поездам добавили остановки на станции «Троицкое», двум — на «Миитовской».

