Электронный дневник школьника стал доступен жителям Подмосковья в приложении «Добродел»

Жители Подмосковья теперь смогут пользоваться школьным электронным дневником через приложение «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь не нужно переключаться между различными приложениями, чтобы узнать оценки и расписание уроков — все это собрано в одном удобном интерфейсе», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Раздел «Электронный дневник» можно найти в приложении в блоке «Услуги», перед этим нужно авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Там можно будет ознакомиться с расписанием уроков, домашним заданием, оценками и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.