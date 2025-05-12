Электронный помощник «Вита» за праздники принял более 800 обращений в сфере ветеринарии

За период майских праздников на горячую линию по вопросам ветеринарии Подмосковья поступило 838 обращений. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С конца марта линия начала работать круглосуточно. Помимо специалистов звонки принимает электронный помощник «Вита».

Из общего числа обращений, поступивших на линию за праздники, «Вита» самостоятельно обработала 532. Еще 158 звонков были переведены на специалистов по работе с безнадзорными животными, а 148 — на оператора ветеринарии.

Обращения касались вопросов записи на прием к ветеринару, вакцинации, оформления ветеринарных документов, бездомных животных.

Номер горячей линии: 8 (495) 668-01-25.

Ранее в министерстве рассказали, что в подмосковных парках стартовала акция по регистрации и вакцинации домашних питомцев.