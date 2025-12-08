Елена Землякова провела рабочую встречу с представителями родительского комитета Луневской школы
Глава Химок обсудила с родителями ход капремонта Луневской школы
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
Глава городского округа Химки Елена Землякова провела рабочую встречу с представителями родительского комитета Луневской школы, в здании которой в настоящее время осуществляется капитальный ремонт.
Решение о проведении капитального ремонта было принято после общественной встречи в формате выездной комиссии, прошедшей этой весной с участием Совета депутатов, администрации и жителей. Работы выполняются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной госпрограммы.
На данный момент строители завершают в здании демонтажные работы, приступили к оштукатуриванию стен и заканчивают устройство новой кровли.
Ремонтные работы предстоит провести на общей площади почти 9 тыс. кв. м., а их завершение запланировано к началу нового учебного года. В ходе встречи обсуждалась организация учебного процесса на период реконструкции. Родители отметили четкую работу школьного автобуса, который вовремя доставляет детей в другие учебные корпуса.
«Также на повестке дня будущий облик школы: варианты фасада и внутренней отделки будут обсуждать с родительским комитетом», — подчеркнула Землякова.
