Глава городского округа Химки Елена Землякова провела рабочую встречу с представителями родительского комитета Луневской школы, в здании которой в настоящее время осуществляется капитальный ремонт.

Решение о проведении капитального ремонта было принято после общественной встречи в формате выездной комиссии, прошедшей этой весной с участием Совета депутатов, администрации и жителей. Работы выполняются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной госпрограммы.

На данный момент строители завершают в здании демонтажные работы, приступили к оштукатуриванию стен и заканчивают устройство новой кровли.

Ремонтные работы предстоит провести на общей площади почти 9 тыс. кв. м., а их завершение запланировано к началу нового учебного года. В ходе встречи обсуждалась организация учебного процесса на период реконструкции. Родители отметили четкую работу школьного автобуса, который вовремя доставляет детей в другие учебные корпуса.

«Также на повестке дня будущий облик школы: варианты фасада и внутренней отделки будут обсуждать с родительским комитетом», — подчеркнула Землякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.